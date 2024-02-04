Одеська область: на березі Дунаю загадково зникла дівчина

Як повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС, повідомлення про зникнення дівчини 2000 року народження рятувальники отримали від чергового поліції напередодні вдень, у суботу, 3 лютого. На березі річки було знайдено її одяг та особисті речі, а сама дівчина безвісти зникла.

До пошукових робіт залучені рятувальники та водолази ДСНС, які обстежили 3 кілометри берегової лінії, але зниклу так і не знайшли. Пошукові роботи продовжуються.

Як повідомляло «Одеське життя», раніше на березі Дунаю знайшли обгорілий труп 14-річної школярки з Ізмаїла із зав’язаними очима. У вбивстві підозрюють її подругу. Проте подробиць цього злочину в поліції не повідомляли.

Читайте також: Затримано підозрюваного у вбивстві 15-річної дівчини на Одещині: хто він (відео).

Фото с ТГ-каналу «Одесса сейчас»