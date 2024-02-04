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Одесская область: на берегу Дуная загадочно исчезла девушка

Одесская область: на берегу Дуная загадочно исчезла девушка

В городе Измаиле Одесской области, на берегу реки Дунай пропала 24-летняя девушка.

Как сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС, сообщение о пропаже девушки 2000 года рождения спасатели получили сообщение от дежурного полиции накануне днем, в субботу, 3 февраля. На берегу реки были найдены ее одежда и личные вещи, а сама девушка бесследно исчезла.

К поисковым работам привлечены спасатели и водолазы ГСЧС, которые обследовали 3 километра береговой линии, но пропавшую так и не нашли. Поисковые работы продолжаются.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее на берегу Дуная нашли обгоревший труп 14-летней школьницы из Измаила с завязанными глазами. В убийстве подозревают ее подругу. Однако подробности этого преступления в полиции не сообщали.

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Фото с ТГ-канала «Одесса сейчас»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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