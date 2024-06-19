Одеська область: хлопець проник уночі до чужого будинку і зґвалтував дитину

Подробиці повідомили в поліції Одеської області.

Поліцейські встановили, що вночі, коли нікого з дорослих не було вдома, молодий чоловік проник через незамкнені двері до приватного будинку, де на той момент перебували дві сестрички 6-ти та 9-ти років, і силою затягнув старшу дівчинку на сусідський город та зґвалтував.

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Від доньки про подію дізналася мати, яка повідомила в поліцію.

Оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що до злочину причетний хлопець, який нещодавно переїхав у той населений пункт зі своєю співмешканкою.

Його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10-ти до 15-ти років.

За клопотанням слідчих підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У межах розпочатого провадження призначено низку експертиз.

Раніше повідомлялося, що настоятель сільської церкви УПЦ московського патріархату в Білгород-Дністровському районі Одеської області не тільки систематично ґвалтував свою 14-річну доньку, а й “поділився” дитиною з колегою – настоятелем храму в сусідньому селі.