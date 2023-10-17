Погода в Одесі 18 жовтня: чи буде сонячною середа?

Погода в Одесі: яким буде вівторок 17 жовтня? Завтра, 17 жовтня, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, уночі вітер до 14 м/с, удень стихне. Вночі стовпчики термометрів опустяться в Одесі до 4-6°C, в області – 1-6°C тепла. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 15 жовтня: синоптики порадували За інформацією синоптиків, завтра, в неділю, 15 жовтня 2023 року, в Одесі очікується малохмарна без опадів, а температура повітря може піднятися до 25°С. Так що прогнози про бабине літо, що повернулося, цілком себе виправдовують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ