Погода в Одесі 18 жовтня: чи буде сонячною середа?

У середу, 18 жовтня, в Одесі та області небо буде хмарним із проясненнями. Опадів не очікується. Також за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, уночі в Одесі стовпчики термометрів опустяться до +7°C, а в області місцями термометри опустяться -1°C.
Прогноз погоди в Одесі 18 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 7-9°C, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області 18 жовтня
Хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 4-9°, місцями до 1°C морозу, вдень 12-17°C.
На автошляхах області видимість добра.