Передача обладнання відбулася 14 січня в межах програми з надання бюджетних коштів громадським організаціям для виконання заявок від військових підрозділів територіальної оборони. Ця програма стартувала у січні минулого року після проведення пікетів під будівлею міськради, під час яких одесити закликали спрямувати бюджетні кошти на потреби Збройних Сил України.

Згідно з інформацією, наданою мером Одеси Геннадієм Трухановим, участь у конкурсі на розподіл коштів взяли шість громадських організацій. Через складні бюрократичні процедури частина організацій відмовилась від участі, і лише дві змогли виконати всі необхідні вимоги.

Одна з цих організацій, «Європейська бізнес-асоціація», закупила 17 мобільних станцій РЕБ вартістю понад 8,1 мільйона гривень. Інша організація, благодійний фонд «Патріот ЮА», не встигла використати виділені кошти до кінця бюджетного року.

На 2025 рік міська програма передбачає виділення 50 мільйонів гривень для допомоги військовим через громадські організації.

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