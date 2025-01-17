Передача оборудования состоялась 14 января в рамках программы по предоставлению бюджетных средств общественным организациям для выполнения заявок от военных подразделений территориальной обороны. Эта программа стартовала в январе прошлого года после проведения пикетов под зданием горсовета, во время которых одесситы призывали направить бюджетные средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, предоставленной мэром Одессы Геннадием Трухановым, участие в конкурсе на распределение средств приняли шесть общественных организаций. Из-за сложных бюрократических процедур часть организаций отказалась от участия, и только две смогли выполнить все необходимые требования.

Одна из этих организаций, «Европейская бизнес-ассоциация», закупила 17 мобильных станций РЭБ стоимостью более 8,1 миллиона гривен. Другая организация, благотворительный фонд «Патриот ЮА», не успела использовать выделенные средства до конца бюджетного года.

На 2025 год городская программа предусматривает выделение 50 миллионов гривен для помощи военным через общественные организации.

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