20-річна одеситка стала володаркою почесного титулу на престижному конкурсі краси (фото, відео)

Як розповіли організатори «Міс Всесвіт України», з початку повномасштабної війни в Україні фінал конкурсу перейшов до онлайн-формату без традиційного святкового нагородження.

«У такі складні і темні для нашої країни часи ми не вважаємо доречним робити заходи розважального характеру. Проте наша мета – нагадати світові про Україну та неприпустимість повномасштабного вторгнення рф до нашої держави. Всі зусилля та ресурси Оргкомітету ми направимо на гідну підготовку українки до виступу на великій сцені конкурсу «Міс Всесвіт»

– зазначається у повідомленні.

Рішення провести відбір представниці від України в режимі онлайн-співбесід, як і минулого року, підтримали партнери з Miss Universe (США). Відбір тривав кілька місяців, серед великої кількості претенденток були заміжні та розлучені жінки, матері з дітками.

За результатами отриманих анкет, відеовізитівок та проведених співбесід переможницею «Міс Всесвіт Україна-2024» стала одеситка Аліна Пономаренко.

«Нашій країні наразі не до свят, але нам потрібно використати всі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, що відбуваються в Україні. Наша місія на міжнародній арені – розповісти історію нашої країни та боротися за правду та мир, закликаючи світову спільноту почути голос нашого народу та закликати зупинити росію та її жорстоку загарбницьку війну. Цього року, як і завжди, ми готуємо дуже потужну презентацію України на міжнародному конкурсі»,

– поділилася президент конкурсу «Міс Всесвіт України» Ганна Філімонова.

20-річна Аліна Пономаренко закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Міжнародна юстиція та право» та має великий досвід роботи моделлю.

Минулого року дівчина здобула перемогу на конкурсі «Міс Одеса»-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023 у Південній Кореї.

Але Аліна відома не лише перемогами та участю у конкурсах краси та моделінгу – невід’ємною частиною її життя є благодійність та соціальна діяльність. Вона створила соціальну ініціативу «Дерево любові», яка спрямована на підтримку одеських бабусь і дідусів, які потребують допомоги, адже після початку війни саме цей прошарок населення залишився поза увагою. І Аліна разом із однодумцями організувала забезпечення старшого покоління медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності. Вони постійно відвідують людей похилого віку, спілкується з ними, допомагає їм. Також переможниця «Міс Всесвіт Україна»-2024 веде блог та знімає ролики, які надихають молодь долучатися до допомоги літнім людям.

Окрім ініціативи «Дерево любові» Аліна бере участь у збиранні коштів для закупівлі необхідних речей для військових та є донором крові.

«Після повномасштабного вторгнення потреба в донорській крові тільки зросла. Моя група крові рідкісна, і тому я поділяюся нею та розповідаю про важливість такого добровільного донорства у своєму блозі»,

– розповідає дівчина.

Переможниця «Міс Всесвіт Україна»-2024 активно займається спортом, зокрема художньою гімнастикою та йогою. Аліна багато читає, любить писати вірші та грати на піаніно.

«Стати переможницею «Міс Всесвіт Україна» – це не просто перемога у конкурсі краси. Представляти Україну на «Міс Всесвіт» – велика честь для мене та можливість для нашої країни ще раз бути почутими. Про те, що відбувається в Україні, мають чути навіть зі сцен конкурсів краси. Моя мрія стати «Міс Всесвіт Україна» ґрунтується на прагненні служити своїй країні, підтримувати наших героїв та допомагати людям, які потребують підтримки. Це можливість реалізувати свою місію – робити світ добрішим, справедливішим і людянішим»,

– ділиться своїми враженнями Аліна Пономаренко.

Фінал найбільшого світового конкурсу краси Miss Universe-2024 відбудеться наприкінці року у Мексиці.