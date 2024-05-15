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Одеситів запрошують безплатно протестуватися на ВІЛ, вірусні гепатити та сифіліс

Одеситів запрошують безплатно протестуватися на ВІЛ, вірусні гепатити та сифіліс

17 травня одеситів та гостей міста запрошують вшанувати пам’ять людей, що загинули від СНІДу та перевірити власне здоров’я. Акція розпочнеться о 15:00 на території Старобазарного скверу. Вшанування пам’яті та акції з тестування присвячені Всесвітньому дню пам’яті людей, що загинули від СНІДу, який відзначається щорічно у третю неділю травня

Громадська організація «Альтернатива» запрошує у цей день усіх охочих завітати на захід та безоплатно зробити швидкий тест на ВІЛ, сифіліс, а також вірусні гепатити В та С і вже за 15 хвилин дізнатися результат. Також під час акції буде можливість зробити оральний (слинний) тест на ВІЛ (у разі необхідності соціальні працівники зможуть надати усю необхідну допомогу) або взяти тест з собою, щоб зробити його в домашніх умовах. Тестування проводиться безоплатно.

Нагадаємо, що зробити безоплатно та конфіденційно тест на ВІЛ, сифіліс, гепатити В та С, а також скринінг на неінфекційні захворювання (серцево-судинні хвороби, втрата слуху, хронічні респіраторні захворювання, діабет), гендерно зумовлене насильство та депресію можна у пунктах тестування ГО «Альтернатива» за адресами:

  • м. Одеса, вул. Хімічна 1/27 (графік роботи: пн-пт: 10.00-16.00);
  • смт Великодолинське, тел.: (073) 437-89-97 (графік роботи: пн-пт: 10.00-14.00).

Більш детальна інформація за посиланням: https://testporuch.phc.org.ua/orgs/alternatyva/

 

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