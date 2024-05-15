Одесситов приглашают бесплатно протестироваться на ВИЧ, вирусные гепатиты и сифилис

17 мая одесситов и гостей города приглашают почтить память людей, погибших от СПИДа и проверить собственное здоровье. Акция начнется в 15:00 на территории Старобазарного сквера. Чествование памяти и акции по тестированию посвящены Всемирному дню памяти людей, погибших от СПИДа, который отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.
Общественная организация «Альтернатива» приглашает в этот день всех желающих посетить мероприятие и бесплатно сделать быстрый тест на ВИЧ, сифилис, а также вирусные гепатиты В и С и уже через 15 минут узнать результат. Также во время акции будет возможность сделать оральный (слюнный) тест на ВИЧ (в случае необходимости социальные работники смогут предоставить всю необходимую помощь) или взять тест с собой, чтобы сделать его в домашних условиях.
Тестирование проводится бесплатно.
Напомним, что сделать бесплатно и конфиденциально тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, а также скрининг на неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые болезни, потеря слуха, хронические респираторные заболевания, диабет), гендерно обусловленное насилие и депрессию можно в пунктах тестирования ОО «Альтернатива» по адресам:
- Одесса, ул. Химическая 1/27 (график работы: пн-пт: 10.00-16.00);
- пгт Великодолинское, тел.: (073) 437-89-97 (график работы: пн-пт: 10.00-14.00).
Более подробная информация по ссылке: https://testporuch.phc.org.ua/orgs/alternatyva/