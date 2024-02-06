Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 6 – 8 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Афіша Одеси на 6 – 8 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Перший тиждень лютого зовсім не лютий – погода дарує нам теплі дні. Просинається не лише природа. Культурне життя міста теж стає більш активним в будні дні – на нас чекають відкриття виставок, вивчення мов, презентація книг. Обирайте, що вам більше до смаку і в жодному випадку не відкладайте на потім те, що можна відвідати вже.

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 лютого, 13:30

Що: Відкриття виставки “Сучасність”
Де: Книжковий провулок, 1-а
Коли: 6 квітня, 14:00

Що: Презентація книги Орисі Демської “Українська мова. Подорож від Бад-Емса до Страсбурга”
Де: онлайн
Коли: 6 лютого, 16:00
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/XFLmB8v8bZwN9KD96 

Що: Відкриття виставки “Абстракція. Відступ від реальності”
Де: Грецька, 20, Виставкова зала ОООНСХУ
Коли: 6 лютого, 16:00

 

Що: Decolonization processes. Art and culture
Де: Грецька 1-a, American House
Коли: 6 лютого, 18:30
Register via the link: https://bit.ly/3OlwVxS

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 7 лютого, 11:00

Що: Representation in Art | American English Club
Де: Грецька 1-a, American House
Коли: 7 лютого: 17:00
Register via the link: https://bit.ly/49maRLF  

Що: Вільна розмова. Зізнаємось у коханні українською  
Де: Грецька 1-a, American House
Коли: 7 лютого: 18:30
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3Squnjw 

Що: Презентація книги Юлії Петерс “Три пташки у полум’ї війни”
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 8 лютого, 18:00

 

 

 

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Редакція ПРОФІЛЬ

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