Афіша Одеси на 6 – 8 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Перший тиждень лютого зовсім не лютий – погода дарує нам теплі дні. Просинається не лише природа. Культурне життя міста теж стає більш активним в будні дні – на нас чекають відкриття виставок, вивчення мов, презентація книг. Обирайте, що вам більше до смаку і в жодному випадку не відкладайте на потім те, що можна відвідати вже.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 6 лютого, 13:30
Що: Відкриття виставки “Сучасність”
Де: Книжковий провулок, 1-а
Коли: 6 квітня, 14:00
Що: Презентація книги Орисі Демської “Українська мова. Подорож від Бад-Емса до Страсбурга”
Де: онлайн
Коли: 6 лютого, 16:00
Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/XFLmB8v8bZwN9KD96
Що: Відкриття виставки “Абстракція. Відступ від реальності”
Де: Грецька, 20, Виставкова зала ОООНСХУ
Коли: 6 лютого, 16:00
Що: Decolonization processes. Art and culture
Де: Грецька 1-a, American House
Коли: 6 лютого, 18:30
Register via the link: https://bit.ly/3OlwVxS
Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ
Коли: 7 лютого, 11:00
Що: Representation in Art | American English Club
Де: Грецька 1-a, American House
Коли: 7 лютого: 17:00
Register via the link: https://bit.ly/49maRLF
Що: Вільна розмова. Зізнаємось у коханні українською
Де: Грецька 1-a, American House
Коли: 7 лютого: 18:30
Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3Squnjw
Що: Презентація книги Юлії Петерс “Три пташки у полум’ї війни”
Де: Грецька, 1-а, America House Odesa
Коли: 8 лютого, 18:00