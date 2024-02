Афіша Одеси на 6 – 8 лютого: безкоштовні виставки, концерти, вистави

Що: Український розмовний клуб

Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського

Коли: 6 лютого, 13:30

Що: Відкриття виставки “Сучасність”

Де: Книжковий провулок, 1-а

Коли: 6 квітня, 14:00

Що: Презентація книги Орисі Демської “Українська мова. Подорож від Бад-Емса до Страсбурга”

Де: онлайн

Коли: 6 лютого, 16:00

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/XFLmB8v8bZwN9KD96

Що: Відкриття виставки “Абстракція. Відступ від реальності”

Де: Грецька, 20, Виставкова зала ОООНСХУ

Коли: 6 лютого, 16:00

Що: Decolonization processes. Art and culture

Де: Грецька 1-a, American House

Коли: 6 лютого, 18:30

Register via the link: https://bit.ly/3OlwVxS

Що: Мовно-літературна вітальня “Дивослово”

Де: Філатова, 1, читальна зала ОННБ

Коли: 7 лютого, 11:00

Що: Representation in Art | American English Club

Де: Грецька 1-a, American House

Коли: 7 лютого: 17:00

Register via the link: https://bit.ly/49maRLF

Що: Вільна розмова. Зізнаємось у коханні українською

Де: Грецька 1-a, American House

Коли: 7 лютого: 18:30

Реєстрація за посиланням: https://bit.ly/3Squnjw

Що: Презентація книги Юлії Петерс “Три пташки у полум’ї війни”

Де: Грецька, 1-а, America House Odesa

Коли: 8 лютого, 18:00