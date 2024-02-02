Одеситів запрошують безкоштовно пройти онкоскринінг: адреси, телефони та графік проведення

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

У межах акції всі охочі можуть безоплатно пройти обстеження молочної залози, отримати консультацію лікарів і за необхідності – направлення на дообстеження (мамографію або УЗД). Також жінки можуть пройти безкоштовний профілактичний огляд у гінеколога з цитологічним обстеженням, чоловіки – обстеження передміхурової залози.

Адреси та графік безкоштовних обстежень для жінок

Гінекологічне профілактичне обстеження:

Жіноча консультація №1 пологового будинку №5 — вул. Академічна, 14, з 8.00 до 16.00 , тел. 705-99-79.

, тел. 705-99-79. Жіноча консультація №3 пологового будинку №2 — вул. Старопортофранківська, 67, з 8.00 до 17.00 , тел.723-02-35.

, тел.723-02-35. Жіноча консультація №4 пологового будинку №1 — вул. Болгарська,38, 6-й поверх, з 9.00 до 15.00 , тел.701-81-64.

, тел.701-81-64. Жіноча консультація №5 пологового будинку №1 — вул. Академіка Філатова, 58/2, з 8.00 до 16.30 , тел. 772-03-49.

, тел. 772-03-49. Жіноча консультація №7 пологового будинку №5 — вул. Троїцька, 39, з 8.00 до 17.00 , тел. 705-99-30.

, тел. 705-99-30. Жіноча консультація №8 пологового будинку №7 — вул. Варненська, 25/2, з 8.00 до 17.00 , тел. 765-64-94.

, тел. 765-64-94. Жіноча консультація №9 пологового будинку №7 — Люстдорфська дор., 170, з 8.00 до 17.00 , тел. 796-25-30,

, тел. 796-25-30, Жіноча консультація №10 пологового будинку №4 — пров. П. Кравцова, 7, з 8.00 до 17.00 , тел. 788-39-65.

, тел. 788-39-65. Жіноча консультація №11 пологового будинку №4 — вул. С. Ядова. 61-Б, з 8.00 до 17.00 , тел. 709-08-46

, тел. 709-08-46 Жіноча консультація №14 пологового будинку №4 — вул. Паустовського, 21-А, з 8.00 до 17.00 , тел. 752-04-50.

, тел. 752-04-50. Центр первинної медико-санітарної допомоги №2:

– вул. Базарна, 77, каб. №2, 5 лютого з 14.30 до 17.30, 6 лютого з 8.00 до 11.00;

– вул. Маршала Говорова, 26, каб. № 3, 5 лютого з 12.00 до 18.00;

– вул. Сегедська, 16, каб. №5, 6 лютого з 9.00 до 15.00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 — вул. Ільфа і Петрова 63/1, каб. №15, 5 лютого з 16.00 до 20.00 .

. Центр первинної медико-санітарної допомоги №16: вул. Івана та Юрія Лип, 1, каб. №2, з 8.00 до 15.00; вул. Житомирська, 2, каб. № 333, з 8.00 до 15.00.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №18: вул. Отамана Чепіги, 54, каб. №204, з 9.00 до 15.00 ;

вул. Торгова, 29/31, каб. №410, з 9.00 до 15.00 .

; вул. Торгова, 29/31, каб. №410, . Консультативно-діагностичний Центр №6 — Міський центр здоров’я сім’ї, вул. Зоопаркова, 8, кабінет акушера-гінеколога, з 8.00 до 18.00 .

. Міська лікарня №8 — консультативно-діагностичне відділення, Фонтанська дор., 110, каб. №114, 5 лютого з 9.00 до 13.00.

Міська клінічна лікарня №10 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Маршала Малиновського, 61а, каб. №4, 5 лютого з 12.00 до 14.30 , 6 лютого з 11.30 до 14.30 .

, 6 лютого . Міська клінічна лікарня №11 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Академіка Воробйова, 5, каб. №27, з 10.00 до 13.00.

Мамографія безкоштовно

Консультативно-діагностичний центр №6 — Міський центр здоров’я сім’ї, вул. Зоопаркова, 8, з 9.00 до 18.00 , тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03.

, тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03. Консультативно-діагностичний центр №20 — вул. Левітана, 62, каб. №703, з 8.00 до 14.00 , тел. (094) 949 10 19.

, тел. (094) 949 10 19. Консультативно-діагностичний центр №29 — просп. Добровольського, 100, каб. №12, з 8.00 до 18.00, тел. 758-52-56, 758-50-46.

Адреси та графік безкоштовних обстежень для чоловіків

Профілактичні огляди уролога:

Міська клінічна лікарня №1 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Болгарська, 38, каб. №513, 5 лютого з 12.00 до 18.00 , 6 лютого з 8.00 до 14.00.

, 6 лютого Міська клінічна лікарня №5 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Троїцька, 38, каб. №56, з 9.00 до 13.00 .

. Міська лікарня №8 — консультативно-діагностичне відділення, Фонтанська дор., 110, каб. №114, 6 лютого з 8.00 до 13.00 .

. Міська клінічна лікарня №10 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Маршала Малиновського, 61а, каб. №7, 8, 9, 5 лютого з 08.00 до 17.30 , 6 лютого з 8.00 до 17.00.

, 6 лютого Міська клінічна лікарня №11 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Академіка Воробйова, 5, каб. №12, з 9.00 до 13.00 .

. Консультативно-діагностичний центр №6:

вул. Маршала Говорова, 26-А, 6 лютого з 8.00 до 14.00;

вул. Торгова, 29/31, 5 лютого з 9.00 до 15.00.

Консультативно-діагностичний центр №20 — вул. Левітана, 62, каб. №455, з 8.00 до 20.00 .

. Консультативно-діагностичний центр №29 — вул. Академіка Заболотного, 32-А, каб. №30, з 8.00 до 18.00.

Проведення оглядів сімейними лікарями

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 з 8.00 до 20.00 за адресами:

пров. Обсерваторний, 8;

вул. Маршала Говорова, 26;

вул. Сегедська, 16;

вул. Пастера, 56;

вул. Базарна, 77.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 з 8.00 до 17.00 за адресами:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор, 110;

вул. Ільфа і Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

вул. Шишкіна, 48/1;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Юхима Гелера, 43.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 з 8.00 до 20.00 за адресами:

вул. Левітана, 62; вул. Юхима Гелера, 43; вул. Левітана, 62;

вул. Академіка Філатова, 7а.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 з 8.30 до 19.00 за адресами:

вул. Семена Палія, 83/1;

вул. Семена Палія, 88;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Академіка Заболотного,

41-А; вул. Академіка Заболотного, 58;

просп. Добровольського, 159;

вул. Давида Ойстраха, 7.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №16 з 8.30 до 19.00 за адресами:

просп. Івана та Юрія Лип, 1;

вул. Житомирська, 2;

вул. Юхима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №18 з 8.30 до 19.00 за адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 52; просп. Героїв оборони Одеси, 52;

вул. Отамана Чепіги, 54;

вул. Торгова, 29/31.

Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД з 9.00 до 16.00 – вул. Мечникова, 132/7

Консультативно-діагностичний центр №29 – вул. Академіка Заболотного, 32-А:

5 лютого: каб. №10 з 13.00 до 18.00; каб. №12а з 8.00 до 13.00; каб. №22 з 8.00 до 12.00 і з 14.00 до 17.00;

6 лютого: каб. №10 з 8.00 до 13.00; каб. №12а з 8.00 до 13.00; каб. №22 з 14.00 до 17.00.