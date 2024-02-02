Одеситів запрошують безкоштовно пройти онкоскринінг: адреси, телефони та графік проведення

5 і 6 лютого в медустановах Одеси пройде масштабна акція з профілактики та ранньої діагностики онкозахворювань. Усі охочі можуть безплатно пройти обстеження й отримати консультацію фахівця.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
У межах акції всі охочі можуть безоплатно пройти обстеження молочної залози, отримати консультацію лікарів і за необхідності – направлення на дообстеження (мамографію або УЗД). Також жінки можуть пройти безкоштовний профілактичний огляд у гінеколога з цитологічним обстеженням, чоловіки – обстеження передміхурової залози.
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Адреси та графік безкоштовних обстежень для жінок
Гінекологічне профілактичне обстеження:
- Жіноча консультація №1 пологового будинку №5 — вул. Академічна, 14, з 8.00 до 16.00, тел. 705-99-79.
- Жіноча консультація №3 пологового будинку №2 — вул. Старопортофранківська, 67, з 8.00 до 17.00, тел.723-02-35.
- Жіноча консультація №4 пологового будинку №1 — вул. Болгарська,38, 6-й поверх, з 9.00 до 15.00, тел.701-81-64.
- Жіноча консультація №5 пологового будинку №1 — вул. Академіка Філатова, 58/2, з 8.00 до 16.30, тел. 772-03-49.
- Жіноча консультація №7 пологового будинку №5 — вул. Троїцька, 39, з 8.00 до 17.00, тел. 705-99-30.
- Жіноча консультація №8 пологового будинку №7 — вул. Варненська, 25/2, з 8.00 до 17.00, тел. 765-64-94.
- Жіноча консультація №9 пологового будинку №7 — Люстдорфська дор., 170, з 8.00 до 17.00, тел. 796-25-30,
- Жіноча консультація №10 пологового будинку №4 — пров. П. Кравцова, 7, з 8.00 до 17.00, тел. 788-39-65.
- Жіноча консультація №11 пологового будинку №4 — вул. С. Ядова. 61-Б, з 8.00 до 17.00, тел. 709-08-46
- Жіноча консультація №14 пологового будинку №4 — вул. Паустовського, 21-А, з 8.00 до 17.00, тел. 752-04-50.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №2:
– вул. Базарна, 77, каб. №2, 5 лютого з 14.30 до 17.30, 6 лютого з 8.00 до 11.00;
– вул. Маршала Говорова, 26, каб. № 3, 5 лютого з 12.00 до 18.00;
– вул. Сегедська, 16, каб. №5, 6 лютого з 9.00 до 15.00.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 — вул. Ільфа і Петрова 63/1, каб. №15, 5 лютого з 16.00 до 20.00.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №16: вул. Івана та Юрія Лип, 1, каб. №2, з 8.00 до 15.00; вул. Житомирська, 2, каб. № 333, з 8.00 до 15.00.
- Центр первинної медико-санітарної допомоги №18: вул. Отамана Чепіги, 54, каб. №204, з 9.00 до 15.00;
вул. Торгова, 29/31, каб. №410, з 9.00 до 15.00.
- Консультативно-діагностичний Центр №6 — Міський центр здоров’я сім’ї, вул. Зоопаркова, 8, кабінет акушера-гінеколога, з 8.00 до 18.00.
- Міська лікарня №8 — консультативно-діагностичне відділення, Фонтанська дор., 110, каб. №114, 5 лютого з 9.00 до 13.00.
- Міська клінічна лікарня №10 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Маршала Малиновського, 61а, каб. №4, 5 лютого з 12.00 до 14.30, 6 лютого з 11.30 до 14.30.
- Міська клінічна лікарня №11 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Академіка Воробйова, 5, каб. №27, з 10.00 до 13.00.
Мамографія безкоштовно
- Консультативно-діагностичний центр №6 — Міський центр здоров’я сім’ї, вул. Зоопаркова, 8, з 9.00 до 18.00, тел. 753-01-45, 748-01-45, 704-88-03.
- Консультативно-діагностичний центр №20 — вул. Левітана, 62, каб. №703, з 8.00 до 14.00, тел. (094) 949 10 19.
- Консультативно-діагностичний центр №29 — просп. Добровольського, 100, каб. №12, з 8.00 до 18.00, тел. 758-52-56, 758-50-46.
Адреси та графік безкоштовних обстежень для чоловіків
Профілактичні огляди уролога:
- Міська клінічна лікарня №1 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Болгарська, 38, каб. №513, 5 лютого з 12.00 до 18.00, 6 лютого з 8.00 до 14.00.
- Міська клінічна лікарня №5 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Троїцька, 38, каб. №56, з 9.00 до 13.00.
- Міська лікарня №8 — консультативно-діагностичне відділення, Фонтанська дор., 110, каб. №114, 6 лютого з 8.00 до 13.00.
- Міська клінічна лікарня №10 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Маршала Малиновського, 61а, каб. №7, 8, 9, 5 лютого з 08.00 до 17.30, 6 лютого з 8.00 до 17.00.
- Міська клінічна лікарня №11 — консультативно-діагностичне відділення, вул. Академіка Воробйова, 5, каб. №12, з 9.00 до 13.00.
- Консультативно-діагностичний центр №6:
вул. Маршала Говорова, 26-А, 6 лютого з 8.00 до 14.00;
вул. Торгова, 29/31, 5 лютого з 9.00 до 15.00.
- Консультативно-діагностичний центр №20 — вул. Левітана, 62, каб. №455, з 8.00 до 20.00.
- Консультативно-діагностичний центр №29 — вул. Академіка Заболотного, 32-А, каб. №30, з 8.00 до 18.00.
Проведення оглядів сімейними лікарями
Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 з 8.00 до 20.00 за адресами:
- пров. Обсерваторний, 8;
- вул. Маршала Говорова, 26;
- вул. Сегедська, 16;
- вул. Пастера, 56;
- вул. Базарна, 77.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 з 8.00 до 17.00 за адресами:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор, 110;
- вул. Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- вул. Шишкіна, 48/1;
- Люстдорфська дор., 170;
- вул. Юхима Гелера, 43.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №4 з 8.00 до 20.00 за адресами:
- вул. Левітана, 62; вул. Юхима Гелера, 43; вул. Левітана, 62;
- вул. Академіка Філатова, 7а.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №5 з 8.30 до 19.00 за адресами:
- вул. Семена Палія, 83/1;
- вул. Семена Палія, 88;
- вул. Академіка Заболотного, 59/1;
- вул. Академіка Заболотного,
- 41-А; вул. Академіка Заболотного, 58;
- просп. Добровольського, 159;
- вул. Давида Ойстраха, 7.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №16 з 8.30 до 19.00 за адресами:
- просп. Івана та Юрія Лип, 1;
- вул. Житомирська, 2;
- вул. Юхима Фесенка, 11;
- вул. Бугаївська, 46;
- вул. Болгарська, 38.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №18 з 8.30 до 19.00 за адресами:
- вул. Героїв оборони Одеси, 52; просп. Героїв оборони Одеси, 52;
- вул. Отамана Чепіги, 54;
- вул. Торгова, 29/31.
Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД з 9.00 до 16.00 – вул. Мечникова, 132/7
Консультативно-діагностичний центр №29 – вул. Академіка Заболотного, 32-А:
5 лютого: каб. №10 з 13.00 до 18.00; каб. №12а з 8.00 до 13.00; каб. №22 з 8.00 до 12.00 і з 14.00 до 17.00;
6 лютого: каб. №10 з 8.00 до 13.00; каб. №12а з 8.00 до 13.00; каб. №22 з 14.00 до 17.00.