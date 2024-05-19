Новини Одеси та Одеської області

Одеситів знову чекають відключення світла – коли і на скільки

Одеситів знову чекають відключення світла – коли і на скільки

Завтра, у понеділок, 20 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області знову почнуть діяти обмеження споживання електроенергії, запроваджені через складну ситуацію в енергосистемі країни після обстрілів росіянами енергетичних об’єктів.

За інформацією НЕК «Укренерго», графіки відключень світла діятимуть з 18:00 до 00:00 у всіх регіонах України.

Йдеться як про промислових, так і побутових споживачів. При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У разі змін ситуації в енергосистемі «Одеське Життя» оперативно інформуватиме читачів на своєму сайті та в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться з родичами та друзями.

Нагадаємо, на вихідних, 18 та 19 травня, ліміти споживання електроенергії для Одеської області компанія-регулятор не вводила.

Ви також можете дізнатися: На Одещині можливі нові стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії: у чому різниця?

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