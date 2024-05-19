Новости Одессы и Одесской области

Одесситов снова ждут отключения света – когда и на сколько

Одесситов снова ждут отключения света – когда и на сколько

Завтра, в понедельник, 20 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области снова начнут действовать ограничения потребления электроэнергии, введенные из-за сложной ситуации в энергосистеме страны после обстрелов россиянами энергетических объектов.

По информации НЭК «Укрэнерго», графики отключений света будут действовать с 18:00 до 00:00 во всех областях Украины.

Речь идет как о промышленных, так и бытовых потребителях. При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

В случае перемен ситуации в энергосистеме, «Одесская жизнь» будет оперативно информировать читателей на своем сайте и в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь с родственниками и друзьями.

Напомним, на выходных, 18 и 19 мая, лимиты потребления электроэнергии для Одесской области компания-регулятор не вводила.

Вы также можете узнать: В Одесской области возможны новые стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии: в чем разница?

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Редакция ПРОФИЛЬ
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