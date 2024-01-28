Одеситiв запрошують на безкоштовну консультацію до дерматолога: як потрапити на прийом

Біль у животі, діарея та втрата апетиту можуть бути ознакою небезпечної хвороби Біль у животі, часта діарея і безпричинна втрата апетиту і ваги? Варто звернутися до лікаря і виключити хворобу Крона. Це небезпечне хронічне захворювання загрожує безліччю ускладнень. Чому воно виникає і якими симптомами проявляється, розповіла гастроентеролог-ендоскопіст вищої категорії Лариса Припиченко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

На Одещині 2 тижні дитину лікували не від тієї хвороби: подробиці До одеської лікарні потрапила 6-місячна дитина, у стравоході якої виявили стороннє тіло – деталь від шпильки для волосся. Але медикам вдалося її вилучити. Щоправда, до цього малюка два тижні лікували від запалення легенів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ