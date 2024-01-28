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Одеситiв запрошують на безкоштовну консультацію до дерматолога: як потрапити на прийом

Одеситiв запрошують на безкоштовну консультацію до дерматолога: як потрапити на прийом

У понеділок, 29 січня, в Одесі пройде День профілактики та лікування мікозів шкіри, в рамках якого всіх охочих запрошують на консультацію до дерматолога.

Про це повідомили у прес-службі мерії міста.

Прийом відбудеться з 9:00 до 14:00 години у Консультативно-діагностичному центрі №6 за адресою: вул. Маршала Говорова, 26а.

За необхідності лікар направить на подальшу діагностику, зокрема, дерматоскопію, лабораторні аналізи та консультації інших спеціалістів.

Аби уникнути черг, прохання записуватись по телефонах:

  • 048 797 28 88
  • 048 750 20 09
  • 048 704 88 15
  • 0949330815.

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