Новости Одессы и Одесской области

Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к дерматологу: как попасть на прием

Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к дерматологу: как попасть на прием

В понедельник, 29 января, в Одессе пройдет День профилактики и лечения микозов кожи, в рамках которого всех желающих приглашают на консультацию к дерматологу.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Прием состоится с 9:00 до 14:00 часов в Консультативно-диагностическом центре №6 по адресу: ул. Маршала Говорова, 26а.

При необходимости врач направит на дальнейшую диагностику, в частности, дерматоскопию, лабораторные анализы и консультации других специалистов.

Чтобы избежать очередей, просьба записываться по телефонам:

  • 048 797 28 88
  • 048 750 20 09
  • 048 704 88 15
  • 094 933 0815.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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