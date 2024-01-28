Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к дерматологу: как попасть на прием

В понедельник, 29 января, в Одессе пройдет День профилактики и лечения микозов кожи, в рамках которого всех желающих приглашают на консультацию к дерматологу.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Прием состоится с 9:00 до 14:00 часов в Консультативно-диагностическом центре №6 по адресу: ул. Маршала Говорова, 26а.
При необходимости врач направит на дальнейшую диагностику, в частности, дерматоскопию, лабораторные анализы и консультации других специалистов.
Чтобы избежать очередей, просьба записываться по телефонам:
- 048 797 28 88
- 048 750 20 09
- 048 704 88 15
- 094 933 0815.
Читайте также: Ксероз: как бороться с сухостью кожи.