Одесситов приглашают на бесплатную консультацию к дерматологу: как попасть на прием

Нужны ли разгрузочные дни после праздников: советы экспертов Новый год — время обильного застолья, особенно по вечерам. Мы едим много сладкого, жирного и соленого. Для организма это серьезное испытание. Как после любимых лакомств помочь желудку и кишечнику наладить нормальную работу, нужны для этого разгрузочные дни, объясняют эксперты. ПОДРОБНЕЕ

Боль в животе, диарея и потеря аппетита могут быть признаком опасной болезни Боль в животе, частая диарея и беспричинная потеря аппетита и веса? Стоит обратиться к врачу и исключить болезнь Крона. Это опасное хроническое заболевание грозит множеством осложнений. Почему оно возникает и какими симптомами проявляется, рассказала гастроэнтеролог-эндоскопист высшей категории Лариса Припиченко. ПОДРОБНЕЕ