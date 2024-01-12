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В Україні шукають військових для програми безплатного лікування та реабілітації

В Україні шукають військових для програми безплатного лікування та реабілітації

На безплатне лікування та реабілітацію, які проходитимуть у Львівській області, шукають військових, які отримали травми щелепно-лицьової ділянки. Лікування проводитимуть французькі фахівці.

Учасникам благодійної програми пропонують безплатне лікування та повний цикл реабілітації. Французькі фахівці проводять пластичну хірургію, починаючи від пересадки шкіри чи частин лицьового черепа, імплантації зубів, реконструкції носа, пазух, очниць до повного естетичного відновлення обличчя.

Лікування буде проводитись у лікарні у Винниках (біля Львова).

Перший етап (консультаційний) розпочнеться вже наприкінці кінці січня.

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Але лікарі стикнулися з тим, що відгукнулося мало пацієнтів. Через що благодійну програму можуть закрити.

Для лікування та у часті у програмі шукають військових, які під час виконання бойових операцій отримали травми у щелепно-лицьовій ділянці. Долучитися можуть ті, хто зараз перебуває на лікуванні, і ті, хто вже проходив лікування і часткову реабілітацію.

Більш детальна інформація про програму – за посиланням.

На фото – клініка протезування та реабілітації Superhumans у Винниках

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