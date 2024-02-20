Одесити вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)

Цього року вже вдесяте в умовах війни з росією, що спричинила десятки тисяч жертв, Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні.

20 лютого став найкривавішим в історії Революції Гідності 2014-го року – у центрі Києва загинуло 48 людей. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років та п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.

Ця дата стала символом мужності, сили духу та стійкості українського народу.

Сьогодні ми згадуємо кожного із загиблих Героїв, висловлюючи щиру вдячність за їхню жертовність і героїзм.

В Одесі поклали квіти до пам’ятного знака Героїв Небесної Сотні в однойменному сквері на просп. Шевченка.

На згадку про загиблих на одеських будинках приспущено Державний Прапор України.

фото – Одеська міськрада