Одесити вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні (фото)

Одеса сьогодні вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Із 18 до 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20.
Цього року вже вдесяте в умовах війни з росією, що спричинила десятки тисяч жертв, Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні.
20 лютого став найкривавішим в історії Революції Гідності 2014-го року – у центрі Києва загинуло 48 людей. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими 2013-2014 років та п’ятьма активістами Майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали Героями Небесної Сотні.
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Ця дата стала символом мужності, сили духу та стійкості українського народу.
Сьогодні ми згадуємо кожного із загиблих Героїв, висловлюючи щиру вдячність за їхню жертовність і героїзм.
В Одесі поклали квіти до пам’ятного знака Героїв Небесної Сотні в однойменному сквері на просп. Шевченка.
На згадку про загиблих на одеських будинках приспущено Державний Прапор України.
фото – Одеська міськрада