Одесситы почтили память Героев Небесной Сотни (фото)

Одесса сегодня чтит память Героев Небесной Сотни. С 18 по 20 февраля 2014 года на Майдане погибло 78 человек, после 20 февраля — еще 20.
В этом году уже в десятый раз в условиях войны с россией, повлекшей десятки тысяч жертв, Украина чтит память Героев Небесной Сотни.
20 февраля стал самым кровавым в истории Революции Достоинства в 2014-м году — в центре Киева погибло 48 человек. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013-2014 годов и пятью активистами Майдана, которые погибли весной 2014 года, отстаивая демократические ценности и территориальную целостность Украины, назвали Героями Небесной Сотни.
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Эта дата стала символом мужества, силы духа и стойкости украинского народа.
Сегодня мы вспоминаем каждого из погибших Героев, выражая искреннюю благодарность за их жертвенность и героизм.
В Одессе возложили цветы к памятному знаку Героев Небесной Сотни в одноименном сквере на просп. Шевченко.
В память о погибших на одесских домах приспущен Государственный Флаг Украины.
фото — Одесский горсовет