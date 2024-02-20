Одесситы почтили память Героев Небесной Сотни (фото)

В этом году уже в десятый раз в условиях войны с россией, повлекшей десятки тысяч жертв, Украина чтит память Героев Небесной Сотни.

20 февраля стал самым кровавым в истории Революции Достоинства в 2014-м году — в центре Киева погибло 48 человек. Их вместе с другими 54 погибшими и смертельно ранеными участниками мирных протестов в течение зимы 2013-2014 годов и пятью активистами Майдана, которые погибли весной 2014 года, отстаивая демократические ценности и территориальную целостность Украины, назвали Героями Небесной Сотни.

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Эта дата стала символом мужества, силы духа и стойкости украинского народа.

Сегодня мы вспоминаем каждого из погибших Героев, выражая искреннюю благодарность за их жертвенность и героизм.

В Одессе возложили цветы к памятному знаку Героев Небесной Сотни в одноименном сквере на просп. Шевченко.

В память о погибших на одесских домах приспущен Государственный Флаг Украины.

фото — Одесский горсовет