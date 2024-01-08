Одесити сьогодні не дочекаються одного з трамваїв

В Одесі сьогодні, 8 січня 2024 року, у зв’язку з погіршенням погодних умов – значними опадами, на маршрут не вийде трамвай №20.
Про це повідомили в КП “Одесміськелектротранс”.
Замість трамвая №20 на маршрут вийшов автобус. Маршрут трамвая пролягає від Хаджибейського лиману до Херсонського скверу – так званий “очеретовий” маршрут.
А в місті сьогодні, від самого ранку комунальні служби проводять роботи з чищення дощоприймачів. Про це повідомили в Одеській міськраді.
Наразі підтоплень магістральних вулиць не зафіксовано. Але місцева влада просить одеситів за можливості зменшити пересування містом. До вечора погода погіршуватиметься.
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“Одеське життя” повідомило, що через негоду ускладнено рух на автомобільних магістралях через негоду. Проїзд автомобільними дорогами Одеської області на цей час забезпечений, про що повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.