Одесити сьогодні не дочекаються одного з трамваїв

Про це повідомили в КП “Одесміськелектротранс”.

Замість трамвая №20 на маршрут вийшов автобус. Маршрут трамвая пролягає від Хаджибейського лиману до Херсонського скверу – так званий “очеретовий” маршрут.

А в місті сьогодні, від самого ранку комунальні служби проводять роботи з чищення дощоприймачів. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Наразі підтоплень магістральних вулиць не зафіксовано. Але місцева влада просить одеситів за можливості зменшити пересування містом. До вечора погода погіршуватиметься.

“Одеське життя” повідомило, що через негоду ускладнено рух на автомобільних магістралях через негоду. Проїзд автомобільними дорогами Одеської області на цей час забезпечений, про що повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.