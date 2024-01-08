Новости Одессы и Одесской области

Одесситы сегодня не дождутся одного из трамваев

Одесситы сегодня не дождутся одного из трамваев

В Одессе сегодня, 8 января 2024, в связи с ухудшением погодных условий — значительными осадками, на маршрут не выйдет трамвай №20.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

Вместо трамвая №20 на маршрут вышел автобус. Маршрут трамвая пролегает от Хаджибейского лимана к Херсонскому скверу – так называемый «камышовый» маршрут.

А в городе сегодня, с самого утра, коммунальные службы проводят работы по чистке дождеприемников. Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В настоящее время подтопления магистральных улиц не зафиксированы. Но местные власти просят одесситов по возможности уменьшить передвижение по городу. К вечеру погода будет ухудшаться.

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«Одесская жизнь» сообщила, что из-за непогоды затруднено движение на автомобильных магистралях из-за непогоды. Проезд по автомобильным дорогам Одесской области на данный момент обеспечен, о чем сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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