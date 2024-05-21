Війна, день 818-й: вночі Одеську область масово атакували “шахеди”

Нічна атака 21 травня

Уночі 21 травня 2024 року противник атакував 29 БПЛА.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, сили ППО вночі знищили 28 “шахедів” в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Черкаській, Херсонській та Кіровоградській областях.

У Харкові внаслідок нічних обстрілів постраждали 5 осіб. На чотирьох локаціях падіння уламків збитих “шахедів” спалахнули пожежі, пошкоджено житлові будинки, дворові забудови та транспортні засоби.

У Силах оборони Півдня уточнили, що напружена бойова робота захисників неба тривала близько 5 годин.

В Одеській області вдалося результативно відпрацювати по 14 “шахедах”, також збито розвідувальний безпілотник “Орлан – 10”.

Ситуація на фронті на ранок 21 травня

Від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних (із застосуванням шести ракет), 39 авіаційних ударів (скинув 40 КАБів) і 309 ударів дронамі-камікадзе, також здійснив 2910 обстрілів позицій наших військ із застосуванням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень порівняно з минулою добою знизилася майже вдвічі. Сьогодні ворог здійснив п’ять спроб прорвати оборону наших військ у районах Стариці, Липців та Вовчанська.

“Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи щодо посилення стійкості оборони”, – повідомили в Генштабі.

Силами ракетних військ і артилерії уражено пункт управління, засіб ППО, артилерію, артилерію.

Втрати ворога на ранок 21 травня

Українські військовослужбовці за добу знищили: