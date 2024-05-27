Одесситам приготовиться: в Украину снова идет пыль из пустыни

В течение 27 — 28 мая территорию Украины снова накроет пыль из пустынных районов Средней Азии. А поскольку в Одессе и области прогнозируется дождь, то есть вероятность выпадения «грязных» осадков.
Об этом сообщает сайт Meteoprog.
Синоптики отмечают, что сегодня-завтра возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных «грязных» дождей.
Также сообщается, что на этой неделе (27 мая-2 июня) погодные условия будут определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения. Ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут носить локальный характер.
Чем опасна пылевая буря:
- Пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей;
- Едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами;
- Особо опасна пыль детям, которые из-за своего роста находятся ближе к поверхности, а там ее концентрация выше;
- Пыль рассеивает и поглощает солнечный свет, что уменьшает видимость.
Напомним, в начале апреля волна тепла принесла в Одесскую область не только аномальное потепление, но и пыль из Сахары.