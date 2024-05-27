Новости Одессы и Одесской области

Одесситам приготовиться: в Украину снова идет пыль из пустыни

Одесситам приготовиться: в Украину снова идет пыль из пустыни

В течение 27 — 28 мая территорию Украины снова накроет пыль из пустынных районов Средней Азии. А поскольку в Одессе и области прогнозируется дождь, то есть вероятность выпадения «грязных» осадков.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

Синоптики отмечают, что сегодня-завтра возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных «грязных» дождей.

пыль

Также сообщается, что на этой неделе (27 мая-2 июня) погодные условия будут определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения. Ближе к выходным, атмосферное давление снизится, что приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут носить локальный характер.

Чем опасна пылевая буря:

  • Пыль — это аллерген, который может спровоцировать аллергические реакции у многих людей;
  • Едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами;
  • Особо опасна пыль детям, которые из-за своего роста находятся ближе к поверхности, а там ее концентрация выше;
  • Пыль рассеивает и поглощает солнечный свет, что уменьшает видимость.

Напомним, в начале апреля волна тепла принесла в Одесскую область не только аномальное потепление, но и пыль из Сахары.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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