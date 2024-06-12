Одеський зоопарк дарує приємний бонус донорам

Про це повідомляє Телеграм-канал мерії Одеси «Одеса Офіційно».

Цю акцію проводить Одеський зоопарк за підтримки проекту «Донор Одеса» у межах міського проекту «Тижні добрих справ».

Відповідно до умов акції вхід до зоопарку для донорів крові буде безкоштовний 14, 15 та 16 червня. Для цього потрібно мати:

довідку про здачу крові або посвідчення донора;

документ, що засвідчує особу.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як він розповідав, як він розповідав хто може стати донором.