Одеський зоопарк дарує приємний бонус донорам

Одеський зоопарк дарує приємний бонус донорам

В Одесі пройде акція з Всесвітнього Дня донора, який відзначатиметься 14 червня. У рамках цієї акції ті, хто здасть кров цього дня, а також 15 та 16 червня матимуть змогу безкоштовно відвідати Одеський зоопарк.

Про це повідомляє Телеграм-канал мерії Одеси «Одеса Офіційно».

Цю акцію проводить Одеський зоопарк за підтримки проекту «Донор Одеса» у межах міського проекту «Тижні добрих справ».

Відповідно до умов акції вхід до зоопарку для донорів крові буде безкоштовний 14, 15 та 16 червня. Для цього потрібно мати:

  • довідку про здачу крові або посвідчення донора;
  • документ, що засвідчує особу.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як він розповідав, як він розповідав хто може стати донором.

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