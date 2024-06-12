Одеський зоопарк дарує приємний бонус донорам

В Одесі пройде акція з Всесвітнього Дня донора, який відзначатиметься 14 червня. У рамках цієї акції ті, хто здасть кров цього дня, а також 15 та 16 червня матимуть змогу безкоштовно відвідати Одеський зоопарк.
Про це повідомляє Телеграм-канал мерії Одеси «Одеса Офіційно».
Цю акцію проводить Одеський зоопарк за підтримки проекту «Донор Одеса» у межах міського проекту «Тижні добрих справ».
Відповідно до умов акції вхід до зоопарку для донорів крові буде безкоштовний 14, 15 та 16 червня. Для цього потрібно мати:
- довідку про здачу крові або посвідчення донора;
- документ, що засвідчує особу.
Раніше «Одеське життя» розповідала, як він розповідав, як він розповідав хто може стати донором.