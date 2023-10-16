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Одесит попався на продажі рецептурних медикаментів: хто і як виписує рецепт на наркотики

Одесит попався на продажі рецептурних медикаментів: хто і як виписує рецепт на наркотики

Поліцейські викрили одесита, який за рецептами брав в аптеках наркотичні засоби та продавав їх. Такі препарати, зокрема, використовуються для ефективного знеболювання при тяжких захворюваннях і отримати їх тепер можна тільки за е-рецептом.

38-річного зловмисника затримали на Розумовській під час продажу «клієнту» чотирьох таблеток метадону, повідомили у поліції Одеської області.

За місцем проживання одесита поліцейські вилучили кілька блістерів із метафіном. Його направили на експертизу.

Одесит пояснив, що є наркозалежним та отримував наркотичні лікарські засоби в аптеках за рецептом, який брав у приватних медичних закладах. Частину вживав сам, а частину продавав.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Відпустка наркотичних ліків: що потрібно знати

Починаючи з 13 жовтня цього року, відпустка наркотичних препаратів в аптеці проводитиметься лише за електронним рецептом. Виняток – прифронтові території та зона бойових дій. Там продовжуватиме діяти як електронний, так і паперовий рецепт.

У МОЗ України відповіли на запитання, що найбільш часто ставляться:

Якщо я не маю мобільного телефону, як отримати електронний рецепт на наркотичні препарати?

У цьому випадку ви можете ідентифікуватись у лікаря за допомогою документів (паспорт та індивідуальний податковий номер). Лікар роздрукує інформаційну довідку рецепту, що містить номер рецепту та код його погашення, який ви без проблем зможете використати в аптеці.

Що робити, якщо вказав неправильний номер телефону або втратив доступ?

У такому разі необхідно подати заявку на зміну номера через онлайн-форму на сайті: https://service.e-health.gov.ua/gromadyanam/koristuvacham-ecoz/authentication-form. Номер телефону буде змінено протягом доби.

Радимо пацієнтам, по можливості, перевірити у сімейного лікаря телефон, який прив’язаний до електронної медичної картки та у разі потреби змінити його.

Якщо в лікарні немає світла, чи можна отримати наркотичні (психотропні) препарати з паперових бланків?

Так, існують певні винятки, в яких лікар зможе видати пацієнтові паперовий аналог, ось вони:

  • проблеми у роботі ЄСОЗ, коли електронний рецепт не можна виписати (відключення світла, технічні проблеми у роботі системи);
  • для призначення екстемпоральних препаратів (тобто таких, що виробляються безпосередньо в аптеці);
  • якщо рецепт на наркотичні препарати виписують на прифронтових територіях чи територіях, де продовжуються бойові дії.

Як бути із пільговими наркотичними препаратами?

Наркотичні пільгові ліки, часткова або повна вартість яких відшкодовується в рамках програм місцевих бюджетів, також відпускатимуться за е-рецептом.

Як виїхати за кордон з наркотичними ліками, які були відпущені за е-рецептом?

Якщо пацієнт планує виїжджати за кордон і планує перевозити ліки із собою — під час виписки е-рецепту лікар має надрукувати йому інформаційну довідку та обов’язково засвідчити її підписом та печаткою.

Які лікарі можуть виписати е-рецепт на наркотичні ліки (у тому числі й пільгові)?

Виписати е-рецепт на наркотичний лікарський засіб може лікар, який відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і профільний фахівець – хірург, онколог чи невролог.

У якій аптеці можна придбати наркотичні ліки з е-рецепту?

Придбати наркотичні ліки за е-рецептом можна в аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпустку наркотичних лікарських засобів. На сьогоднішній день 100% аптек, які мають відповідну ліцензію, зареєстровані та працюють у ЄСОЗ.

Зауважимо, що термін дії е-рецепту на групу наркотичних ліків становить 10 днів (як і паперового рецептурного бланку).

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