Одесит отримає компенсацію від міськради за понівечене авто

Одеський міський голова Геннадій Труханов розпорядився виділити 400 тисяч 668 гривень для компенсації власнику авто шкоди від дерева, що впало. Про це пресслужба Одеської міської ради.

Як зазначається в постанові Одеського апеляційного суду, у серпні 2020 року чоловік звернувся до суду з позовом до виконавчого комітету Одеської міської ради, Комунального підприємства “Міськзелентрест”, Комунального підприємства “Житлово-комунальний сервіс «Хмельницький”, в якому просив суд стягнути з відповідачів майнову шкоду у розмірі 448 тисяч 668 гривень, моральну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень, а також судові витрати.

Гроші позивач вимагав у зв’язку із тим, що 5 червня 2020 року, кили він їхав на своєму автомобілі Citroen DS4 по вулиці Мельницькій на автівку впало сухе дерево.

В автівці також знаходилася пасажирка, яка постраждала. Позивач вказав, що балансоутримувач несе відповідальність за утримання благоустрою прилеглої території, а саме за забезпечення видалення сухостійних дерев, розташованих вздовж вулиці загального користування.

Оскільки виконавчий комітет не визначив єдиного органу, який би зобов’язали видалення сухо стійкі дерева встановити балансоутримувача неможливо тому й позивався чоловік до вказаних відповідачів.

Малиновський суд відмовив чоловіку у задоволенні його позову, тому він й звернувсядо апеляційного суду.

Суд задовольнив скаргу частково: чоловіку виконком має сплатити 400 тисяч 668 гривень матеріальної шкоди та 10 тисяч моральної.

Нагадаємо, що Одеська міська рада планує взяти субкредит від Міністерства фінансів України на 30 нових електробусів для Одеси і затвердити таке рішення на виконавчому комітеті, який відбудеться 25 серпня 2023 року.

Фото: Суспільне