Новости Одессы и Одесской области

Одессит получит компенсацию от горсовета за поврежденное авто

Одессит получит компенсацию от горсовета за поврежденное авто

Одесский городской голова Геннадий Труханов распорядился выделить 400 тысяч 668 гривен для компенсации владельцу авто ущерба от упавшего дерева. Об этом пресс-служба Одесского городского совета.

Как отмечается в постановлении Одесского апелляционного суда, в августе 2020 года мужчина обратился в суд с иском к исполнительному комитету Одесского городского совета, Коммунального предприятия «Горзелентрест», Коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Хмельницкий», в котором просил ответ ущерб в размере 448 тысяч 668 гривен, моральный ущерб в размере 100 тысяч гривен, а также судебные издержки.

Деньги истец требовал в связи с тем, что 5 июня 2020 года, когда он ехал на своем автомобиле Citroen DS4 по улице Мельницкой на авто упало сухое дерево.

В автомобиле также находилась пострадавшая пассажирка. Истец отметил, что балансодержатель несет ответственность за содержание благоустройства прилегающей территории, а именно за обеспечение удаления сухостойных деревьев, расположенных вдоль улицы общего пользования.

Поскольку исполнительный комитет не определил единого органа, обязывающего удаление сухоустойчивых деревьев установить балансодержатель невозможно поэтому и судился мужчина с указанными ответчиками.

Малиновский суд отказал мужчине в удовлетворении его иска, поэтому он и обратился в апелляционный суд.

Суд удовлетворил жалобу частично: мужчине исполком должен уплатить 400 тысяч 668 гривен материального ущерба и 10 тысяч морального.

Напомним, что Одесский горсовет планируетвзять субкредит от Министерства финансов Украины на 30 новых электробусов для Одессы и утвердить такое решение на исполнительном комитете, который состоится 25 августа 2023 года.

Фото: Суспільне

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить