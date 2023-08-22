Одессит получит компенсацию от горсовета за поврежденное авто

Одесский городской голова Геннадий Труханов распорядился выделить 400 тысяч 668 гривен для компенсации владельцу авто ущерба от упавшего дерева. Об этом пресс-служба Одесского городского совета.

Как отмечается в постановлении Одесского апелляционного суда, в августе 2020 года мужчина обратился в суд с иском к исполнительному комитету Одесского городского совета, Коммунального предприятия «Горзелентрест», Коммунального предприятия «Жилищно-коммунальный сервис «Хмельницкий», в котором просил ответ ущерб в размере 448 тысяч 668 гривен, моральный ущерб в размере 100 тысяч гривен, а также судебные издержки.

Деньги истец требовал в связи с тем, что 5 июня 2020 года, когда он ехал на своем автомобиле Citroen DS4 по улице Мельницкой на авто упало сухое дерево.

В автомобиле также находилась пострадавшая пассажирка. Истец отметил, что балансодержатель несет ответственность за содержание благоустройства прилегающей территории, а именно за обеспечение удаления сухостойных деревьев, расположенных вдоль улицы общего пользования.

Поскольку исполнительный комитет не определил единого органа, обязывающего удаление сухоустойчивых деревьев установить балансодержатель невозможно поэтому и судился мужчина с указанными ответчиками.

Малиновский суд отказал мужчине в удовлетворении его иска, поэтому он и обратился в апелляционный суд.

Суд удовлетворил жалобу частично: мужчине исполком должен уплатить 400 тысяч 668 гривен материального ущерба и 10 тысяч морального.

Напомним, что Одесский горсовет планируетвзять субкредит от Министерства финансов Украины на 30 новых электробусов для Одессы и утвердить такое решение на исполнительном комитете, который состоится 25 августа 2023 года.

Фото: Суспільне