Цього разу епіцентром атаки став центр Одеси, скоріш за все порт. Саме туди прориваються з моря шахеди і там найбільш щільний зенітний вогонь, хоча канонада чутна по всьому місту.

В такій ситуації всім жителям обов’язково слід йти до укриттів, а якщо такої можливості немає, скористатися правилом двох стін – щоб між вулицею і приміщенням, де знаходиться людина, було не менше двох стін. У міських квартирах це зазвичай коридори та ванні кімнати. Найбільш небезпечне місце – знаходитися біля вікна.

Станом на 21:10 інформації про можливих постраждалих і руйнування не надходило.