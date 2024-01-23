Одеситка з Америки полетить до космосу

Про це повідомляє сайт американської компанії Virgin Galactic.

На сайті вказано, що Бороздіна – приватний астронавт “з України та Лас-Вегаса”.

Політ апарату Virgin Galactic стартує у п’ятницю, 26 січня, на космодромі “Америка” у Нью-Мексико. Літак підніме космічний корабель у небо, потім корабель відокремиться і запустить ракетний двигун на 60 секунд – поки апарат не вийде за межі земної атмосфери.

У космосі одеситка проведе 90 хвилин.

У США Ліна працює консультантом по одній із систем оздоровлення, багато подорожує. Політ у космос – найбільша мрія одеситки, шлях до якої тривав цілих 18 років.

За словами Ліни, вона мала летіти як туристка ще в 2021, але плани були відкладені через пандемію коронавірусу.

Компанія Virgin Galactic – це американська компанія, що займається розробкою комерційних космічних кораблів та спрямована на забезпечення суборбітальних космічних польотів для космічних туристів. 10 серпня 2023 року компанія провела другий комерційний пуск, який одночасно став її першим туристичним польотом у космос. Екіпаж із шести чоловік побував у невагомості і благополучно повернувся на Землю. На цей “рейс” потрапили мати та донька, які виграли квитки до космосу у благодійній лотереї.

Вартість космічної подорожі для туристів-астронавтів складає 450 тисяч доларів.