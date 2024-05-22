Новини Одеси та Одеської області

Одеса допоможе захисникам Харкова – рішення депутатів міськради

Одеса допоможе захисникам Харкова – рішення депутатів міськради

Одеса направить 36 мільйонів гривень бригадам, що воюють у Харківській області. Це питання було єдиним на порядку денному на позачерговій сесії Одеської міськради 22 травня.

Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”

На порядку денному розглянули два питання:

  • Про внесення змін до Міської цільової програми “Безпечне місто Одеса” на 2020 – 2024 роки.
  • Про внесення змін до рішення Одеської міської ради “Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік”.

За результатами голосування до бюджету міста на 2024 рік внесли зміни і спрямували 36 мільйонів гривень на підтримку військовим, які захищають міста Харків і Вовчанськ.

Депутати, які перебували в сесійній залі, підтримали рішення одноголосно.

Як стало відомо, напередодні по допомогу до влади Одеси звернулися три військові частини та мер Харкова Ігор Терехов. Кошти мають спрямувати на боротьбу з ворожими безпілотниками, а також на закупівлю ударних і розвідувальних дронів.

Читайте також: Міська програма «Незламна Одеса»: сотні мільйонів спрямують на відновлення будинків, які постраждали від обстрілу

 

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk