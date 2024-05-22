Одеса допоможе захисникам Харкова – рішення депутатів міськради

Одеса направить 36 мільйонів гривень бригадам, що воюють у Харківській області. Це питання було єдиним на порядку денному на позачерговій сесії Одеської міськради 22 травня.
Про це повідомляє телеграм-канал “Одеського життя”
На порядку денному розглянули два питання:
- Про внесення змін до Міської цільової програми “Безпечне місто Одеса” на 2020 – 2024 роки.
- Про внесення змін до рішення Одеської міської ради “Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2024 рік”.
За результатами голосування до бюджету міста на 2024 рік внесли зміни і спрямували 36 мільйонів гривень на підтримку військовим, які захищають міста Харків і Вовчанськ.
Депутати, які перебували в сесійній залі, підтримали рішення одноголосно.
Як стало відомо, напередодні по допомогу до влади Одеси звернулися три військові частини та мер Харкова Ігор Терехов. Кошти мають спрямувати на боротьбу з ворожими безпілотниками, а також на закупівлю ударних і розвідувальних дронів.
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