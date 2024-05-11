Війна, день 808: чи є у росіян шанс взяти Харків?

За 30 кілометрів від Харкова

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська зараз розташовуються на відстані 30 кілометрів від українського обласного центру Харкова, але захопити місто для ворожих військ – складне завдання, оскільки вони не створили «стратегічного резерву» для цієї мети, а 50 тис. осіб для оточення не вистачить.

«Зараз російські війська знаходяться приблизно за 30 кілометрів від околиць Харкова, і просування російських військ на відстань до 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить російським військам вести рутинний нецільовий вогонь по Харкові зі ствольної артилерії»,

– сказано у звіті ISW.

При цьому аналітики уточнили, що наступ у Харківській області потрібен росіянам для досягнення стратегічного ефекту – відволікання української живої сили та техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

За оцінками ISW, російським військам, швидше за все, буде важко захопити місто Харків, якщо вони матимуть на меті це зробити.

«Російські війська раніше продемонстрували нездатність проводити широкомасштабні наступальні операції на кількох напрямках одночасно, і російські військові, схоже, не створили «стратегічного резерву» в такому масштабі, який міг би підтримати дві або більше широкомасштабних наступальних операцій у найближчому майбутньому. Тому широкомасштабна спроба росії захопити Харків, ймовірно, вимагатиме від російських військ депріоритизації інших критично важливих ділянок фронту та передислокації значної кількості сил у район міжнародного кордону, на що російські війська навряд чи підуть, враховуючи давню мету російських військових – захопити решту територію Луганської та Донецької областей»,

– зазначили американські аналітики.

Водночас, повідомляється, що «сіра зона» в області трохи розширилася.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби відбито 9 атак у районах таких населених пунктів, як Стрілечтя, Червоне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огурцове, Гатище, Плетенівка.

Більше 100 боїв та мінус 3 безпілотники

Також у Генштабі повідомляють, що за минулу добу сталося 104 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 108 авіаційних ударів, здійснив понад 120 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 1 складу ПММ, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 станції радіолокації та 18 районам зосередження особового складу противника.

А у Повітряних силах додали, що 10 травня в Херсонській області протиповітряною обороною півдня України знищено 3 російські безпілотники – розвідувальні «Supercam», «ZALA» та ударний «Ланцет».

Ще один удар по російській нафтобазі

Водночас, Україна продовжує методично виносити паливно-енергетичну інфраструктуру окупантів: цього разу завдано удару по нафтобазі рашистів в окупованих Ровеньках у Луганській області.

Очевидці опублікували в соцмережах відео нафтобази, що горить. Також повідомлялося про сильну пожежу. Місцева «влада» повідомляє про загиблих і поранених.

Крім того, цієї ночі цистерна з паливом горіла на залізничній станції «Куберле» в Орловському районі Ростовської області.

Декілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, після цього виникла пожежа. Рух поїздів зупинено.

За інформацією місцевої влади, ніхто не постраждав.

Мінус 1230 окупантів

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові за добу ліквідували близько 1320 одиниць ворожого гарматного м’яса.

Крім цього, за минулу добу в окупантів поменшало техніки на: