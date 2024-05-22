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Одесса поможет защитникам Харькова — решение депутатов горсовета

Одесса поможет защитникам Харькова — решение депутатов горсовета

Одесса направит 36 миллионов гривен бригадам, воюющим в Харьковской области. Этот вопрос был единственным в повестке дня на внеочередной сессии Одесского горсовета 22 мая.

Об этом сообщает телегрм-канал «Одесской жизни»

На повестке дня рассмотрели два вопроса:

  • О внесении изменений в Городскую целевую программу «Безопасный город Одесса» на 2020 — 2024 годы.
  • О внесении изменений в решение Одесского городского совета «О бюджете Одесской городской территориальной громады на 2024 год».

По результатам голосования в бюджет города на 2024 год внесли изменения и направили 36 миллионов гривен на поддержку военным, которые защищают города Харьков и Волчанск.

Депутаты, находившиеся в сессионном зале, поддержали решение единогласно.

Как стало известно, накануне за помощью к властям Одессы обратились три воинские части и мэр Харькова Игорь Терехов. Средства должны направить на борьбу с вражескими беспилотниками, а также на закупку ударных и разведывательных дронов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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