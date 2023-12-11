Частина вулиць Одеси 11 грудня залишиться без світла: адреси

Сьогодні, 11 грудня, у зв’язку з проведенням робіт на лініях електропередач, частина вулиць міста залишиться без електропостачання.
Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.
Центральний РЕМ
Роботи триватимуть до 19:00:
- Прохоровська, 50-77,
- Степова, 1-31,
- пров. Онілової, 3-14,
- сквер Старобазарний, 3,7,
- Троїцька, 45,47,
- Успенська, 60-105,
- Преображенська, 66,
- пр-т Олександрівський, 27,
- Розумовського, 2-9,
- Садиковська, 37,
- Колонтаївська, 12,15,
- Південна, 27-48,
- Сєрова, 39,
- сквер Серединський, 1.
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Північний РЕМ
Роботи триватимуть до 18:00:
- пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
- Хуторська, 43-71,
- Ак. Панкратової, 1-31,
- Кругова, 10-58,
- Хавкіна, 1-31,
- Геологічна, 9,9а, 23 а,
- Хімічна, 200-216.
Південний РЕМ
Роботи триватимуть до 17:00:
- Архітекторська, 20-24,
- Ільфа і Петрова, 61-63.