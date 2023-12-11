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Частина вулиць Одеси 11 грудня залишиться без світла: адреси

Частина вулиць Одеси 11 грудня залишиться без світла: адреси

Сьогодні, 11 грудня, у зв’язку з проведенням робіт на лініях електропередач, частина вулиць міста залишиться без електропостачання.

Про це повідомили в Одеській міськраді з посиланням на ДТЕК “Одеські електромережі”.

Центральний РЕМ

Роботи триватимуть до 19:00:

  • Прохоровська, 50-77,
  • Степова, 1-31,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • сквер Старобазарний, 3,7,
  • Троїцька, 45,47,
  • Успенська, 60-105,
  • Преображенська, 66,
  • пр-т Олександрівський, 27,
  • Розумовського, 2-9,
  • Садиковська, 37,
  • Колонтаївська, 12,15,
  • Південна, 27-48,
  • Сєрова, 39,
  • сквер Серединський, 1.

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Північний РЕМ

Роботи триватимуть до 18:00:

  • пров. 4-5-й Деревообробний, 1-147,
  • Хуторська, 43-71,
  • Ак. Панкратової, 1-31,
  • Кругова, 10-58,
  • Хавкіна, 1-31,
  • Геологічна, 9,9а, 23 а,
  • Хімічна, 200-216.

Південний РЕМ

Роботи триватимуть до 17:00:

  • Архітекторська, 20-24,
  • Ільфа і Петрова, 61-63.
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