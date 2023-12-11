Частина вулиць Одеси 11 грудня залишиться без світла: адреси

Як каратимуть порушників комендантської години? В Україні хочуть запровадити нову систему штрафів за порушення комендантської години. Відповідний законопроект ухвалила у першому читанні Верховна Рада у суботу, 9 грудня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі шукають будинок собаці, врятованому після підриву Каховської ГЕС В Одесі волонтери шукають новий дім для собаки на прізвисько Багіра, врятованого після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС влітку цього року, який став відомим після фото, що облетіло весь світ, на якому він обіймає передніми лапами ногу свого рятівника. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ