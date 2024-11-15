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Обстріл Одеси: у двох районах міста працюють оперативні штаби

Обстріл Одеси: у двох районах міста працюють оперативні штаби

Зранку, 14 листопада, у Приморському та Пересипському районах Одеси на місцях, де найбільше пошкоджено житлові будівлі, розгорнуто оперативні штаби. Орієнтиром є намет у кольорах прапора Одеси.

Штаби працюватимуть сьогодні, повідомили в мерії Одеси.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги. Також жителів постраждалих будинків консультують, які документи необхідно зібрати для оформлення допомоги за програмою еВідновлення.

Після чого мешканці пошкоджених будинків можуть звертатися з 8:00 до 17:00 (у робочі дні) по допомогу та консультацію до:

  • Приморської районної адміністрації або за телефоном: (048) 705-75-00;
  • Пересипської районної адміністрації або за телефоном: (048) 750-24-21;

У Хаджибейському районі штаб працює в будівлі районної адміністрації з 8:30 до 17:00 (у робочі дні) або за телефонами:

  • (048) 734-95-28,
  • (048) 734-95-29.

Як отримати муніципальну допомогу

Алгоритм отримання компенсації громадянам на відновлення житла, що постраждало внаслідок збройної агресії рф, за міською програмою:

допомога

Увечері 14 листопада Одеса вкотре зазнала масованої ворожої атаки. Загинула жінка, 10 людей постраждали. У місті спалахнули пожежі, пошкоджень зазнали житлові будинки, магістральний трубопровід, церква, навчальні заклади.

 

 

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