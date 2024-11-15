Обстрел Одессы: в двух районах города работают оперативные штабы

Штабы будут работать сегодня, сообщили в мерии Одессы.

Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами принимают заявления на оформление материальной помощи. Также жителей пострадавших домов консультируют, какие документы необходимо собрать для оформления помощи по программе еВосстановление.

После чего жители поврежденных домов могут обращаться с 8:00 до 17:00 (в рабочие дни) за помощью и консультацией в:

Приморской районной администрации или по телефону: (048) 705-75-00 ;

; Пересипьской районной администрации или по телефону: (048) 750-24-21;

В Хаджибейском районе штаб работает в здании районной администрации с 8:30 до 17:00 (в рабочие дни) или по телефонам:

(048) 734-95-28 ,

, (048) 734-95-29.

Как получить муниципальную помощь

Алгоритм получения компенсации гражданам на восстановление жилья, пострадавшего в результате вооруженной агрессии рф, по городской программе:

Вечером 14 ноября Одесса в очередной раз подверглась массированной вражеской атаке. Погибла женщина, 10 человек пострадали. В городе вспыхнули пожары, повреждения получили жилые дома, магистральный трубопровод, церковь, учебные заведения.