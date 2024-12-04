Новий рекорд в Одесі: з військовослужбовця вимагали 25 тисяч доларів

Про це повідомили в поліції Одеської області та обласній прокуратурі.

Поліцейські встановили, що 34-річний одесит, дізнавшись про військовослужбовця, який на службі зазнав травм і мав проходити військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби, запропонував свою «допомогу».

За вплив на членів військово-лікарської комісії ділок вимагав від нього 25 тисяч доларів. А в разі відмови платити та спроби самостійно пройти ВЛК погрожував чоловікові, що той узагалі не отримає постанови комісії.

Порушника затримали, коли він прийшов на призначену військовому зустріч і отримав обумовлену суму.

За вимагання одеситу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України. Ділку загрожує до восьми років ув’язнення.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1 мільйон 59 тис. 800 гривень.