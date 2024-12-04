Новости Одессы и Одесской области

Новый рекорд в Одессе: с военнослужащего требовали 25 тысяч долларов

Новый рекорд в Одессе: с военнослужащего требовали 25 тысяч долларов

Одессит за 25 тысяч долларов обещал помочь военнослужащему оформить документы о признании его непригодным к службе в рядах ВСУ. Он был задержан при получении средств.

Об этом сообщили в полиции Одесской области и областной прокуратуре.

Полицейские установили, что 34-летний одессит, узнав о военнослужащем, который на службе получил травмы и должен был проходить военно-врачебную комиссию для определения годности к службе, предложил свою «помощь».

За влияние на членов военно-врачебной комиссии делец требовал от него 25 тысяч долларов. А в случае отказа платить и попытки самостоятельно пройти ВВК угрожал мужчине, что тот вообще не получит постановления комиссии.

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Нарушителя задержали, когда он пришел на назначенную военному встречу и получил оговоренную сумму.

задержание

За вымогательство одесситу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Дельцу грозит до восьми лет заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 миллион 59 тыс. 800 гривен.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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