Новый рекорд в Одессе: с военнослужащего требовали 25 тысяч долларов

Об этом сообщили в полиции Одесской области и областной прокуратуре.

Полицейские установили, что 34-летний одессит, узнав о военнослужащем, который на службе получил травмы и должен был проходить военно-врачебную комиссию для определения годности к службе, предложил свою «помощь».

За влияние на членов военно-врачебной комиссии делец требовал от него 25 тысяч долларов. А в случае отказа платить и попытки самостоятельно пройти ВВК угрожал мужчине, что тот вообще не получит постановления комиссии.

Нарушителя задержали, когда он пришел на назначенную военному встречу и получил оговоренную сумму.

За вымогательство одесситу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Дельцу грозит до восьми лет заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 миллион 59 тыс. 800 гривен.