Нічна дрона атака півдня Одещини – подробиці

Поліцейські документують наслідки чергової ворожої атаки на Одещину ударними безпілотниками в ніч проти неділі 3 вересня 2023 року.

За даними обласного управління Нацполіції, сьогодні вночі ворог атакував безпілотниками південь Одеської області. Попередньо встановлено, що постраждали двоє чоловіків 34 та 42 років. Лікарі діагностували в одного опік плеча, а в другого оглушення від ударної хвилі.

Уламки дронів потрапили на територію приватного будинку та об’єктами припортової інфраструктури. На одному з них виникла пожежа, яка була ліквідована силами ДСНС.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки та збирають докази скоєного росіянами злочину.

Як повідомлялося раніше, у ніч на неділю, 3 вересня, російські окупанти здійснили кілька хвиль атак БпЛА “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ворожих ударних безпілотників «Shahed-136/131» та ще 6 дронів були успішно збиті іншими підрозділами Сил оборони півдня України.

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