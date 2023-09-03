Війна, день 557: мінус 600 окупантів за добу

Сьогодні, у неділю, 3 вересня 2023 року, розпочалася п’ятсот п’ятдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка, Грем’яч Черніговської області, Зноб-Трубчевська, Кисла Дубина, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Тур’я Сумської області та Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам’янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Бахмут, Червоне, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Сєверне, Новоолександрівка, Керамік, Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Павлівка, Кам’янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Саблуківка, Одрадокам’янка, Львове, Микільське, Ромашкове та Велетенське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів, 2 пункти управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника. А ще рашисти втратили за добу 600 одиниць особового складу. Таким чином, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення досягли 264 660 тисяч. Більше подробиць – в інфографіці: