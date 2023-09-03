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Ночная дронная атака юга Одесчины – подробности

Ночная дронная атака юга Одесчины – подробности

Полицейские документируют последствия очередной вражеской атаки в Одесскую область ударными беспилотниками в ночь на воскресенье 3 сентября 2023 года.

По данным областного управления Нацполиции, сегодня ночью враг атаковал беспилотниками юг Одесской области. Предварительно установлено, что пострадали двое мужчин 34 и 42 лет. Врачи диагностировали у одного ожог плеча, а у второго – оглушение от ударной волны.

Обломки дронов попали на территорию частного дома и по объектам припортовой инфраструктуры. На одном из них возник пожар, который был ликвидирован силами ГСЧС.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства совершенного россиянами преступления.

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупанты совершили несколько волн атак юга Одесской области БпЛА «Shahed-136/131». Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 вражеских ударных беспилотников «Shahed-136/131» и еще 6 дронов были успешно сбиты другими подразделениями Сил обороны юга Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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