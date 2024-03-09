Шахеди знову над Одесою: чути постріли та вибухи (оновлюється)

Тривога на Одещині пролунала о 22:56 і вже за 20 хвилин перші Шахеди з’явилися над центром регіону.

Одесити закликають пройти в укриття, або, якщо такої можливості немає, перебувати вдома в приміщеннях, подалі від вікон, а ще краще в тих, де вікон немає. Наприклад у коридорі.

У мерії нагадали, що знайти найближче до вас укриття можна на інтерактивній карті: “Бомбосховища/Укриття”.

Інформації про можливі прильоти, збитки, руйнування та постраждалих станом на 23:30 поки не надходила

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та повідомляти читачам найсвіжішу та максимально достовірну інформацію про атаку дронів.