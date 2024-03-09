Новини Одеси та Одеської області

Шахеди знову над Одесою: чути постріли та вибухи (оновлюється)

Шахеди знову над Одесою: чути постріли та вибухи (оновлюється)

Нічні нальоти російських безпілотників камікадзе на Одесу перетворюються для російських агресорів на рутину. Пізній вечір 9 березня 2024 не став винятком. Над містом чується характерне дзижчання дронів і стрілянина по них з різних боків.

Тривога на Одещині пролунала о 22:56 і вже за 20 хвилин перші Шахеди з’явилися над центром регіону.

Одесити закликають пройти в укриття, або, якщо такої можливості немає, перебувати вдома в приміщеннях, подалі від вікон, а ще краще в тих, де вікон немає. Наприклад у коридорі.

У мерії нагадали, що знайти найближче до вас укриття можна на інтерактивній карті: “Бомбосховища/Укриття”.

Інформації про можливі прильоти, збитки, руйнування та постраждалих станом на 23:30 поки не надходила

“Одеське Життя” продовжує стежити за ситуацією та повідомляти читачам найсвіжішу та максимально достовірну інформацію про атаку дронів.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk