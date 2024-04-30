Війна, день 797: Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини

Війна Росії проти України триває сімсот дев’яносто сьому добу. Ситуація на фронті залишається складною, окупанти атакують по всіх напрямках. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини, до якого увійшли система ППО Skynex та ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T.
Про ситуацію на фронті на ранок 30 квітня 2024
Найбільш складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де йдуть запеклі бої.
Минулої доби сталося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.
Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.
Ракети для ППО та система Skynex від Німеччини
Уряд Німеччини передало Україні новий пакет військової допомоги.
Як повідомляють на урядовому сайті, до списку нової допомоги Німеччини увійшли:
- 10 бойових машин піхоти Marder,
- боєприпаси для танків LEOPARD 2,
- один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом,
- 30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard,
- ракети до ППО IRIS-T SLM,
- один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D,
- 7500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру,
- один мостоукладач Biber з запчастинами,
- 60 двигунів для човнів.
Skynex відноситься до систем протиповітряної оборони малого радіусу дії. Система здатна вражати невеликий рій із малих повітряних дронів.
Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.
Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО та боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, потрапляючи до енергооб’єктів.
Втрати ворога на ранок 30 квітня 2024
Українські захисники за добу ліквідували:
- 1250 окупантів,
- 22 танки,
- 39 бронемашин,
- 26 артилерійських систем,
- 2 реактивні системи залпового вогню,
- 1 засіб ППО,
- 3 безпілотники,
- 2 крилатих ракети,
- 36 одиниць авто та спецтехніки.