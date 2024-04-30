Новини Одеси та Одеської області

Війна, день 797: Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини

Війна, день 797: Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини

Війна Росії проти України триває сімсот дев’яносто сьому добу. Ситуація на фронті залишається складною, окупанти атакують по всіх напрямках. Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини, до якого увійшли система ППО Skynex та ракети до системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Про ситуацію на фронті на ранок 30 квітня 2024

Найбільш складною залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де йдуть запеклі бої.

Минулої доби сталося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населених пунктів.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 1 району зосередження особового складу та 2 радіолокаційних станціях противника.

Ракети для ППО та система Skynex від Німеччини

Уряд Німеччини передало Україні новий пакет військової допомоги.

Як повідомляють на урядовому сайті, до списку нової допомоги Німеччини увійшли:

  • 10 бойових машин піхоти Marder,
  • боєприпаси для танків LEOPARD 2,
  • один ЗРК SKYNEX з боєкомплектом,
  • 30 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard,
  • ракети до ППО IRIS-T SLM,
  • один радар спостереження за повітряним простором TRML-4D,
  • 7500 артилерійських боєприпасів 155-мм калібру,
  • один мостоукладач Biber з запчастинами,
  • 60 двигунів для човнів.

Skynex відноситься до систем протиповітряної оборони малого радіусу дії. Система здатна вражати невеликий рій із малих повітряних дронів.

Також Німеччина готує до передачі систему ППО Patriot.

Влада України кілька тижнів поспіль закликає союзників допомогти із системами ППО та боєприпасами до них. У військах виник дефіцит, через який російські ракетні та дронові атаки почали пробивати оборону, потрапляючи до енергооб’єктів.

Втрати ворога на ранок 30 квітня 2024

Українські захисники за добу ліквідували:

  • 1250 окупантів,
  • 22 танки,
  • 39 бронемашин,
  • 26 артилерійських систем,
  • 2 реактивні системи залпового вогню,
  • 1 засіб ППО,
  • 3 безпілотники,
  • 2 крилатих ракети,
  • 36 одиниць авто та спецтехніки.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk