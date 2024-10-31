Новини Одеси та Одеської області

За добу в Одесі та області від вогню загинули три людини

За добу в Одесі та області від вогню загинули три людини

За вчорашній день одеські рятувальники ліквідували десять пожеж в Одесі та області, в яких загинули три людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

Увечері в одноповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Отамана Чепіги в Пересипському районі Одеси горіли домашнє майно та меблі у квартирі.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло господаря, 1963 року народження.

Завдяки оперативним діям пожежників вдалося врятувати поруч розташовані квартири.

Причину загоряння встановлюють.

Ще одна пожежа спалахнула ввечері в Подольську. Там по вулиці Армійська горіло домашнє майно у квартирі на 4-му поверсі п’ятиповерхівки. На жаль, під час гасіння пожежі було виявлено тіла 83-річної господині квартири та її 48-річного сина.

пожежа

Причина пожежі та збитки встановлюються.

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