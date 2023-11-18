Погода в Одесі 19 листопада: що прогнозують синоптики на неділю

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 19 листопада 2023 року, в Одесі та Одеській області вночі та вранці очікуються пориви північно-східного вітру, 25-27 м/с, вдень 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 19 листопада
В Одесі хмарно. Вночі та вранці помірні опади, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 15-20 м/с, вночі та вранці пориви, 25-27 м/с.
Температура вночі та вдень 3-5°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 листопада
На Одещині в неділю буде хмарно. Вночі та вранці помірні опади, місцями сильні, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-східний, 15-20 м/с, вночі та вранці пориви, 25-27 м/с.
Температура вночі та вдень 0-5°С вище за нуль, вночі місцями до 3°С морозу.
На дорогах області вночі та вранці місцями видимість під час опадів 1-2 км.