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На війні загинув гранатометник-штурмовик з Одещини

На війні загинув гранатометник-штурмовик з Одещини

Южненська громада завтра, 23 січня 2024 року, проведе в останню путь гранатометника десантно-штурмового батальйону, солдата Сергія Анатолійовича Сузанського. 

Про це повідомили на facebook-сторінці Южненської міськради.

Сергій Сузанський народився у 1993 році. Мешкав у селі Сичавка, йдеться у повідомленні.

Загинув Сергій під час виконання бойового завдання 17 січня 2024 року в районі Красногорівки Покровського району Донецької області.

Солдат Сузанський захищав Україну в лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ – однієї з найбільш боєздатних бригад Сил оборони.

У міськраді повідомили, що прощання з Сергієм Сузанським відбудеться 23 січня 2024 року.

Також 23 січня в громаді оголошено Днем жалоби.

На знак скорботи просимо забезпечити приспущення Державного Прапора України на будинках громади. О 10:00 вшануймо пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання, –

написали у Южненській міськраді.

Мешканців громади просять долучитися до траурної церемонії та гідно провести Сергія Сузанського, який віддав своє життя за український народ, в останню путь.

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