На війні загинув гранатометник-штурмовик з Одещини

На півночі Одеської області продовжується справжня зима (фоторепортаж) Не встигли ми озирнутися, як зима вже перевалила за свій «екватор». І від снігу в Одесі залишилися одні спогади. А ось на півночі Одеської області зимова казка ще триває. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Встигніть оформити субсидію на вугілля та дрова Мешканці приватних будинків у опалювальний сезон мають право на субсидію для придбання твердого пічного побутового палива: вугілля або дров. Якщо сім’я ще не отримувала субсидію на тверде паливо 2023 року, можна звернутися по неї і в січні-лютому 2024 року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Які незвичні послуги надає залізниця та як іх замовити Багато послуг «Укрзалізниці», які раніше надавали виключно на вокзалах або залізничних станціях, перейшли в онлайн. Тепер на сайті services.uz.gov.ua можна повідомити про забуті в поїзді речі, замовити вокзального помічника або спеціальний вагон для людей з інвалідністю, а також окремо купити квитки для військовослужбовця або групи людей. «Одеське життя» дізнавалася, скільки коштують такі послуги та які дані потрібні для заповнення онлайн-форм. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ