На війні загинув гранатометник-штурмовик з Одещини

Южненська громада завтра, 23 січня 2024 року, проведе в останню путь гранатометника десантно-штурмового батальйону, солдата Сергія Анатолійовича Сузанського.
Про це повідомили на facebook-сторінці Южненської міськради.
Сергій Сузанський народився у 1993 році. Мешкав у селі Сичавка, йдеться у повідомленні.
Загинув Сергій під час виконання бойового завдання 17 січня 2024 року в районі Красногорівки Покровського району Донецької області.
Солдат Сузанський захищав Україну в лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ – однієї з найбільш боєздатних бригад Сил оборони.
У міськраді повідомили, що прощання з Сергієм Сузанським відбудеться 23 січня 2024 року.
Також 23 січня в громаді оголошено Днем жалоби.
На знак скорботи просимо забезпечити приспущення Державного Прапора України на будинках громади. О 10:00 вшануймо пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання, –
написали у Южненській міськраді.
Мешканців громади просять долучитися до траурної церемонії та гідно провести Сергія Сузанського, який віддав своє життя за український народ, в останню путь.