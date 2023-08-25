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Не прошел фейсконтроль: в одесском магазине мужчине не разрешили купить еду

Не прошел фейсконтроль: в одесском магазине мужчине не разрешили купить еду

В Одессе не пустили бездомного мужчину в магазин. Мужчина имел при себе деньги и хотел купить поесть. Но из-за внешнего вида ему не разрешили переступить порог супермаркета.

Об этом пишут одесские Телеграм-каналы.

Это произошло в магазине «Таврия В» на Соборной площади.

Свидетели произошедшего утверждают, что у мужчины действительно были деньги, которые он накопил и хотел затраты на еду.

Но поскольку его одежда была без шика и лоска, охрана магазина ему в этом отказала.

Он такой же, как мы с вами, —

возмущается свидетель ситуации.

В сообщении говорится, что неравнодушные люди купили мужчине поесть. Но такой результат в жизни мужчины случается нечасто.

Было неприятно видеть реакцию охраны и безразличие окружающих. В такие моменты кажется, что мы забываем, что каждый может оказаться на его месте, —

добавляет свидетель происшествия.

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Світлана Гілеску ПРОФИЛЬ

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