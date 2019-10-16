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Новости Одессы и Одесской области

Дитяча жорстокість: на Одещині 12-річні хлопці насмерть закидали камінням безхатченка

Дитяча жорстокість: на Одещині 12-річні хлопці насмерть закидали камінням безхатченка

У Біляївці заради розваги двоє підлітків забили 56-річного чоловіка до смерті. 

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

У сквері біля насосної станції було виявлено тіло невідомого чоловіка з ознаками насилля. Його смерть настала внаслідок перелому черепа. Поліцейські встановили особу загиблого – він виявився місцевим безхатченком.

Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків події, відпрацювали всіх, хто міг бути причетним до злочину. І вже за день осіб, що так жорстоко розправилися з потерпілим, було встановлено – чоловік став жертвою «розваг» 12-річних хлопців.

Гуляючи ввечері на вулиці, діти побачили, як безхатченко порпається у сміттєвому баку, і вирішили «пожартувати». Деякий час підлітки переслідували потерпілого, закидали його камінням та палками. Врешті закривавлений чоловік впав, а хлопці пішли геть.

За місцями мешкання неповнолітніх поліцейські вилучили одяг зі схожими на кров слідами, у якому хлопці були у день вбивства.

Обидва підлітки виховуються у неблагополучних родинах. Їхні сім’ї перебувають на обліку у соціальних службах, а батьки неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

Наразі досудове слідство за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України триває. Враховуючи, що неповнолітні не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, буде вирішуватися питання про застосування до них примусових заходів виховного характеру.

Фото: 112 Україна (фото має ілюстративний характер)

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