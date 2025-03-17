У Красноокнянському районному суді Одеської області розглянули справу щодо порушення правил військового обліку. Чоловік, будучи військовозобов’язаним, не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення своїх облікових даних і проходження військово-лікарської комісії. При цьому він був належним чином попереджений про свої обов’язки та відповідальність за їх невиконання.

За даними суду, обвинувачений систематично ігнорував повістки до ТЦК без поважних причин. Перевірки підтвердили, що він не з’явився у призначений час навіть після вручення чергової повістки. Порушення було зафіксовано, що стало підставою для судового розгляду.

рішення суду

Під час процесу чоловік повністю визнав свою вину. Він погодився на спрощений порядок розгляду справи без своєї участі та проведення судового засідання. З огляду на визнання провини та відсутність обтяжуючих обставин, суд призначив йому штраф у розмірі 5100 гривень, що становить 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Додаткові заходи, такі як арешт чи інші обмеження, не застосовувалися. Також у справі не було заявлено цивільних позовів.

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