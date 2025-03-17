В Красноокнянском районном суде Одесской области рассмотрели дело о нарушении правил воинского учета. Мужчина, будучи военнообязанным, не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения своих учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии. При этом он был надлежащим образом предупрежден о своих обязанностях и ответственности за их невыполнение.

По данным суда, обвиняемый систематически игнорировал повестки в ТЦК без уважительных причин. Проверки подтвердили, что он не явился в назначенное время даже после вручения очередной повестки. Нарушение было зафиксировано, что стало основанием для судебного разбирательства.

решение суда

Во время процесса мужчина полностью признал свою вину. Он согласился на упрощенный порядок рассмотрения дела без своего участия и проведения судебного заседания. Учитывая признание вины и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил ему штраф в размере 5100 гривен, что составляет 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Дополнительные меры, такие как арест или другие ограничения, не применялись. Также по делу не было заявлено гражданских исков.

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