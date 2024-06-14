Не можна позичати гроші та вживати алкоголь: що відзначає церква 14 червня

14 червня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

14 червня за новим церковним календарем православні віряни вшановують святого пророка Єлисея.

Хто такий святий пророк Єлисей

Святий пророк Єлисей жив у IX столітті до нашої ери і був одним з великих пророків старозавітного Ізраїлю. Він отримав покликання від пророка Іллі, який символічно кинув свій плащ на нього, передаючи таким чином своє пророче служіння. Єлисей залишив свою сім’ю і пішов за Іллєю, ставши його вірним учнем і незамінним помічником.

Протягом свого життя Єлисей здійснив багато див, які були докладно описані в Третій і Четвертій Книгах Царств. Він очистив забруднену воду в Єрихоні, наповнив олією вдовину посудину, воскресив сина шунамітки, зцілював неходячих та прокажених. Навіть після своєї смерті, його кістки змогли воскресити мертвого, що стало свідченням його святості та сили Божої. Крім того, Єлисей пророкував падіння династій, зміни в Ізраїлі, а також передбачав перемоги і поразки у битвах, впливаючи на хід історії свого народу.

Народні прикмети 14 червня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: півень трясе головою та співає — нажене хмари;

іржуть коні — до великого урожаю вівса;

блищать зірки на небі — погода буде спекотною, мерехтять — піде дощ з грозою;

дощить весь день — така ж погода буде протягом семи тижнів;

танцює журавель — до потепління.

Що не можна робити 14 червня

Сьогодні не можна робити таке:

цього дня сіяти гречку;

позичати комусь гроші;

вживати алкогольні напої.

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