Нельзя занимать деньги и употреблять алкоголь: что отмечает церковь 14 июня

Церковный праздник сегодня, 14 июня. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
14 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
14 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого пророка Елисея.
Кто такой святой пророк Елисей
Святой пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры и был одним из великих пророков ветхозаветного Израиля. Он получил призвание от пророка Илии, который символически бросил свой плащ на него, передавая таким образом свое пророческое служение. Елисей оставил свою семью и последовал за Ильей, став его верным учеником и незаменимым помощником.
В течение своей жизни Елисей совершил много чудес, которые были подробно описаны в Третьей и Четвертой Книгах Царств. Он очистил загрязненную воду в Иерихоне, наполнил маслом вдовий сосуд, воскресил сына шунамитки, исцелял неходячих и прокаженных. Даже после своей смерти, его кости смогли воскресить мертвого, что стало свидетельством его святости и силы Божьей. Кроме того, Елисей предсказывал падение династий, изменения в Израиле, а также предсказывал победы и поражения в битвах, влияя на ход истории своего народа.
Народные приметы 14 июня
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: петух трясет головой и поет — нагонит тучи;
- ржут лошади — к большому урожаю овса;
- блестят звезды на небе — погода будет жаркой, мерцают — пойдет дождь с грозой;
- дождь весь день — такая же погода будет в течение семи недель;
- танцует журавль — к потеплению.
Что нельзя делать 14 июня
Сегодня нельзя делать следующее:
- в этот день сеять гречиху;
- одалживать кому-то деньги;
- употреблять алкогольные напитки.
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