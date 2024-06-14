Нельзя занимать деньги и употреблять алкоголь: что отмечает церковь 14 июня

14 июня 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

14 июня по новому церковному календарю православные верующие чтят память святого пророка Елисея.

Кто такой святой пророк Елисей

Святой пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры и был одним из великих пророков ветхозаветного Израиля. Он получил призвание от пророка Илии, который символически бросил свой плащ на него, передавая таким образом свое пророческое служение. Елисей оставил свою семью и последовал за Ильей, став его верным учеником и незаменимым помощником.

В течение своей жизни Елисей совершил много чудес, которые были подробно описаны в Третьей и Четвертой Книгах Царств. Он очистил загрязненную воду в Иерихоне, наполнил маслом вдовий сосуд, воскресил сына шунамитки, исцелял неходячих и прокаженных. Даже после своей смерти, его кости смогли воскресить мертвого, что стало свидетельством его святости и силы Божьей. Кроме того, Елисей предсказывал падение династий, изменения в Израиле, а также предсказывал победы и поражения в битвах, влияя на ход истории своего народа.

Народные приметы 14 июня

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: петух трясет головой и поет — нагонит тучи;

ржут лошади — к большому урожаю овса;

блестят звезды на небе — погода будет жаркой, мерцают — пойдет дождь с грозой;

дождь весь день — такая же погода будет в течение семи недель;

танцует журавль — к потеплению.

Что нельзя делать 14 июня

Сегодня нельзя делать следующее:

в этот день сеять гречиху;

одалживать кому-то деньги;

употреблять алкогольные напитки.

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